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رياضة

ايمانويل امونيكي: حلمي أن يُتوج منتخب أفريقي بكأس العالم..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 12:50 ص
ايمانويل امونيكي
ايمانويل امونيكي
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حسن العمدة
أعرب إيمانويل أمونيكي، نجم الزمالك ومنتخب نيجيريا السابق، عن حلمه بتتويج أحد المنتخبات الأفريقية بلقب كأس العالم مستقبلًا.

وقال أمونيكي خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أتمنى أن أستمر على قيد الحياة حتى أرى منتخب أفريقي يصعد على منصات التتويج بالمونديال".

وأكمل:" لدينا مواهب كبيرة في أفريقيا ولكن يغيب عنا التنظيم التكتيكي في الملعب وعلينا تطوير مواهبنا بشكل أفضل داخل قارتنا".

 وفي 1991 انتقل إلى نادي الزمالك المصري، ولعب معهم حتى عام 1994،ويعتبر خبراء الكرة ايمانويل ثاني أفضل صفقات الزمالك الأفريقية بعد الغاني كوارشي حيث اضاف للفريق قوة وأسهم في حصول الفريق علي بطولتين للدوري خاصة موسم 92/93 وكان الزمالك قد ضم ايمانويل مقابل 50 الف دولار وجدد عقده لمدة موسمين بعد ذلك مقابل 150 الف دولار..

لعب في أماكن عده ويذكر أنه في نهايه موسم1992-1993 وباقى للزمالك 4 مباريات ولا يوجد مهاجمين بسبب الإصابة وطلب منه اللعب كمهاجم في مباريات طنطا والسكه الحديد ومباراة البطولة مع بلديه المحلة فما كان منه إلا أن احرز 9 اهداف 3 في كل مباراه وفاز الزمالك باللقب حتى قبل مباراه الاهلى التي فاز بها الزمالك.


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