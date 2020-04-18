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رياضة

علي معلول: رفضت عرضًا كبيرًا من السعودية.. وأتمنى الاعتزال في الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، أنه رفض عرضًا كبيرًا من أحد الأندية في الدوري السعودي الموسم الماضي، مشددًا أنه يتمنى الإعتزال في النادي الأهلي.

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية:"الموسم السابق تلقيت عرضًا بمبلغ كبير جدًا وأضعاف ما أتقاضيه في الأهلي ، النادي طلب مني البقاء ، كنت قد قررت أنني لن أرحل عن الأهلي إذا رحب النادي بذلك الأمر."

وأضاف معلول:"حب جمهور الأهلي كبير وكنت أفكر في الجمهور دائمًا ، وأتمني أن أختم مشواري في النادي الأهلي، الفلوس بتروح لكن حب الجمهور هو الذي يبقى، وهو ما يجب على كل لاعب أن يفكر به قبل الإعتزال."
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