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بين الناس

شاهد.. شارع فيصل في الساعات الأولى من صباح السبت

السبت 18/أبريل/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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مريم عزت _ نور المصرى
فى الساعات الاولى من صباح يوم السبت يعم الهدوء فى شارع فيصل , التزام تام من قبل المواطنين بحظر التجول ولقرارات وزارة الصحة بعدم الخروج من المنازل الا للضوروة وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حالة حظر التجول، وتعليق حركة الطيران، واستمرار غلق الجامعات والمدارس، وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.

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