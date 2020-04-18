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محافظات

يسبب أضرارا للحوامل والمرضعات.. احذر من خطورة التصنيع المنزلي للفسيخ

السبت 18/أبريل/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
حذر الدكتور حسن الباتع، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، من خطورة تصنيع الفسيخ المنزلي، لما يسببه من أضرار صحية بالغة الخطورة، مشيرًا إلى خطورة تعريض الأسماك للشمس قبل التمليح مما يحدث له انتفاخًا، وهو ما يسمى عملية التفسيخ التي تحدث في الهواء المُعرض للذباب والطفيليات والحشرات.

وأضاف "الباتع"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "وتؤدي هذه الطريقة في التصنيع إلى تعفن الأسماك أثناء هذه الفترة، وينتج عنها سموم، لا تؤثر عليها الأملاح"، مشيرًا إلى أن هنا مكمن الخطورة، وذلك بسبب تحليل بروتين اللحم، وينتج عنه بكتيريا ضارة نتيجة التحلل الجزئي للأسماك، وتنتج مركبات ضارة بالصحة.

وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب كفر الشيخ، إلى أن هذه المركبات الضارة الناتجة عن تحلل الأسماك مثل بكتيريا الإشريشيا كولاي، والسالمونيلا، وأنواع أخرى من المكمورات العنقودية، مما يتسبب في أضرار صحية بالغة الخطورة على الإنسان.

ونصح "الباتع" بتناول الأسماك الطازجة خلال شم النسيم والابتعاد عن تناول الأسماك المملحة للاستفادة القصوى من الفيتامينات والبروتينات والفوسفور وللوقاية من الأضرار البالغة التي تحدثها الأسماك المملحة "الفسيخ"، خاصة لمرضى القلب وضغط الدم والحوامل والمرضعات ومرضى قرحة المعدة والاثنى عشر.
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