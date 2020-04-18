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رياضة

كريم بنزيما: الباب مفتوح للعودة لـ ليون

السبت 18/أبريل/2020 - 11:50 ص
بنزيما
بنزيما
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عبدالله هشام
أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، أنه لا يغلق الباب أمام الاعتزال في نادي ليون مشيرا إلى أنه بيته وله الفضل عليه لما وصل اليه في الوقت الحالي . 

وفي بث مباشر لشبكة نادي ليون قال بنزيما "لا يمكن إغلاق الباب امام الدفاع عن ألوان نادي ليون لكن انا في افضل ناديا في العالم الآن، ولدي الكثير لأقدمه الفترة المقبلة في المستقبل القريب".

وأضاف "جددت عقدي مع ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات جديدة ومن الممكن ان اعود لنادي ليون في يوم من الايام كلاعب او في اى مجال آخر الباب مفتوح".

جدير بالذكر أن كريم بنزيما لعب مع فريق ليون 148 مباراة سجل خلالها 66 هدفا وتوج ببطولة الدورى الفرنسي 4 مرات قبل الانتقال لريال مدريد عام 2009 .
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