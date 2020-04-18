AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نبيل درار: هيرفي رينارد تجاهل أزمة عبد الرزاق حمد الله في معسكر المغرب

السبت 18/أبريل/2020 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
كشف لاعب المنتخب المغربي ونادي جالاطاسراي التركي نبيل درار عن كواليس لأول مرة بمشكلة رحيل عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي عن معسكر المنتخب بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة. 

وكان حمد الله قد غادر المعسكر التدريبي الأخير لأسود الأطلس قبل أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر على خلفية مشادات مع بعض اللاعبين أدت لمغادرته المعسكر وإعلان أعتزال اللعب دوليًا. 

وأضاف درار عبر بث مباشر عبر موقع "إنستجرام" أن الخلافات وصلت في مرة من المرات إلى حد التراشق بالألفاظ بين يوسف بلهندة وحمد الله وهو ما لم يكن متوقعًا. 

وتابع أنه نصح حمد الله أكثر من مرة بألا يلتفت لتلك المشادات نظرًا لحاجة المنتخب لمهاجم قناص وقدير مثله، مشيرًا إلى أن ليلة مغادرة حمد الله كان ثائرًا جدا بسبب ما يحدث معه بالرغم من أنه جلس وقتها مع عدد من لاعبي المنتخب. 

وعن موقف هيرفي رينارد مدرب المنتخب وقتها قال درار أنه كان يركز على وجبة الغذاء فقط بالرغم من الأنقسامات التي كان تضرب المعسكر ولا يعطي أي أهتمام لأي لاعب أو مشكلة حدثت فقط إهتمامه الأول كان منصبًا على الأستمتاع بوجبة السوشي. 

يذكر أن المنتخب المغربي قد ودع البطولة من دور ال16 على يد منتخب بنين بعد الخسارة بركلات الترجيح في صدمة كبيرة لعشاق أسود الأطلس بسبب أن المنتخب كان أحد المرشحين لنيل البطولة التي حسمتها الجزائر بالنهائي. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي يتحدى كورونا

ترشيحاتنا

بعد أنباء هروبه.. الملياردير الهندي: سأعود إلى الإمارات

اغتنمها في آخر أسبوع من شعبان.. هذه الصلاة تنجيك وتفرج همك وبها يقضي الله حاجتك

سيد عبد العال كهربا يعلن الترشح للعضوية في انتخابات اتحاد الكرة

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

يقضي نهائيًا على كورونا.. دواء أمريكي جديد يشفي من الفيروس اللعين في أقل من أسبوع

تحديد مصير الامتحانات على رأس أولويات اجتماع الأعلى للجامعات اليوم

AdvertisementS

علاء عبدالعال: الأهلي تعامل باحترافية مع ملف الرباعي الكبار.. وفتحي خسر الكثير

الاتفاق السعودي يعلن تعافي حاتم المسحل من فيروس كورونا

سيد عبد العال كهربا يعلن الترشح للعضوية في انتخابات اتحاد الكرة

بن عيادة لـ صدى البلد: لا أخشى فشل التجربة الجزائرية في مصر.. وبن شرقي الأفضل بأفريقيا

علي معلول: أردنا الانتقام من الزمالك بعد سوبر الإمارات.. حسام حسن: القطبان يفاوضنني

كريستيانو رونالدو ينشر صورة بصحبة صديقته جورجينا وأولاده

ساري: الدوري الإيطالي سيعود رغم أزمة كورونا.. والحكام لا يجاملون يوفنتوس

انفراجة في أزمة سفر حمد الله لبلاده بعد تعهده بعدم معاناته من أعراض كورونا

إعلامي جزائري لـ صدى البلد: دول أفريقيا وآسيا تساند مصر في المنافسة على استضافة مونديال 2030

عن رغبة متعب في تبديل قميصه معه.. أحمد عادل عبد المنعم: كان عايزني ألعب برقم 10

مدرب المنتخب الأوليمبي يقدم مقترحا لاستكمال بطولة الدوري

سكاي سبورتس: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. 7 طرق لتقليل أضرار الفسيخ والرنجة

قبل شم النسيم ب48 ساعة .. ضع الفسيخ والرنجة في الفريزر لهذا السبب

منع شباب من دخول منتجع سياحي.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الأكمنة قبل شم النسيم