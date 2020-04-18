نبيل درار: هيرفي رينارد تجاهل أزمة عبد الرزاق حمد الله في معسكر المغرب





وكان حمد الله قد غادر المعسكر التدريبي الأخير لأسود الأطلس قبل أنطلاق بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر على خلفية مشادات مع بعض اللاعبين أدت لمغادرته المعسكر وإعلان أعتزال اللعب دوليًا.





وأضاف درار عبر بث مباشر عبر موقع "إنستجرام" أن الخلافات وصلت في مرة من المرات إلى حد التراشق بالألفاظ بين يوسف بلهندة وحمد الله وهو ما لم يكن متوقعًا.





وتابع أنه نصح حمد الله أكثر من مرة بألا يلتفت لتلك المشادات نظرًا لحاجة المنتخب لمهاجم قناص وقدير مثله، مشيرًا إلى أن ليلة مغادرة حمد الله كان ثائرًا جدا بسبب ما يحدث معه بالرغم من أنه جلس وقتها مع عدد من لاعبي المنتخب.





وعن موقف هيرفي رينارد مدرب المنتخب وقتها قال درار أنه كان يركز على وجبة الغذاء فقط بالرغم من الأنقسامات التي كان تضرب المعسكر ولا يعطي أي أهتمام لأي لاعب أو مشكلة حدثت فقط إهتمامه الأول كان منصبًا على الأستمتاع بوجبة السوشي.





يذكر أن المنتخب المغربي قد ودع البطولة من دور ال16 على يد منتخب بنين بعد الخسارة بركلات الترجيح في صدمة كبيرة لعشاق أسود الأطلس بسبب أن المنتخب كان أحد المرشحين لنيل البطولة التي حسمتها الجزائر بالنهائي.









كشف لاعب المنتخب المغربي ونادي جالاطاسراي التركي نبيل درار عن كواليس لأول مرة بمشكلة رحيل عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السعودي عن معسكر المنتخب بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.