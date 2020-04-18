برامج مقالب رمضان 2020.. ضحايا رامز جلال فنانون ولاعبو الأهلي والزمالك.. فيفي عبد تستضيف النجوم في منزلها

ضحايا رامز جلال فى برنامج رامز مجنون رسمي

فيفي عبد تستضيف النجوم فى منزلها

محمد ثروت: "محدش فاهم حاجة"





مع اقتراب شهر رمضان تتجه الأنظار إلى المسلسلات وبرامج المقالب التي تصبح تيمة رئيسية فى وجبة الشهر الكريم وتظل برامج المقالب أحد أعمال التسلية التى ينتظرها الجمهور.





"صدى البلد" يرصد اهم برامج المقالب التى من المقرر عرضها فى رمضان 2020.





رامز جلال :





يتصدر بورصة برامج المقالب الفنان رامز جلال، الذى يقدم هذا العام برنامج «رامز مجنون رسمى»، ويعتمد المقلب على استضافة الفنانة والمذيعة اليمنية أروى، لأحد نجوم الفن والرياضة، قبل أن تخدعه بتوجيه عدد من الأسئلة مرتبطة برأيه فى ثلاث صور لثلاث شخصيات من بينها صورة رامز جلال، ليفاجأ الضيف بظهوره يخرج منها؛ ويتم وضع الصورة أمام الضيف.





ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» الذى يتم خداعه، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.





قائمة ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، تشمل كلا من ياسمين صبرى، وياسمين رئيس، وأروى جودة، وبسمة، وأمينة خليل، ومحيى إسماعيل، ونبيلة عبيد، وفيفى عبده، وسوزان نجم الدين، ومنة عرفة، ونجمى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، إضافة إلى عدد من نجوم الرياضة أبرزهم؛ على معلول، وسيد عبدالحفيظ، وكهربا، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وأبوالمعاطى زكى.





وحرص رامز جلال على أن ينشر البوستر الرسمى للبرنامج عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، واكتفى بكتابة؛ «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».





فيفى عبده :





اما الفنانة فيفى عبده قررت أن تغامر وتخوض تجربة تقديم المقالب من خلال برنامج تحت عنوان "خلى بالك من فيفى، وتعتمد فكرته على استضافة فيفى عبده لأحد النجوم فى منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.





يستضيف البرنامج عبر حلقاته، الفنانين؛ أحمد رزق، وسمية الخشاب، وزينة، وحسن الرداد، وماجد المصرى، وأحمد بدير، ورجاء الجداوى، وريهام عبدالغفور، وسلوى خطاب، وروجينا، وإيهاب توفيق، وغادة عادل، وأحمد فهمى، وويزو، وآخرين.





وقالت فيفي عبده في بيان صحفي: إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة وخصوصًا أن هذه التجربة هي إمتداد للبرامج الناجحة التي قدمتها وأشارت ساخرة إلي أنها كثيرًا من تعرضت للوقوع في فخ برامج المقالب الكوميدية، وهذه هى التجربة الأولي لها كمُقدمة لهذه البرامج وتتمني ان تكون تجربة مختلفة ومميزة ومن المقرر أن يعرض البرنامج في رمضان علي إحدي القنوات الفضائية.





محمد ثروت





بينما يطل الفنان محمد ثروت على جمهوره من خلال برنامج ينتمى الى فئة الكاميرا الخفية وهو تحت عنوان "محدش فاهم حاجة" ويتم تنفيذ المقلب على الجمهور وليس نجوم الفن.





انتصار وبدرية طلبة





اما كل من الفنانتين بدرية طلبة وانتصار تقدمان برنامج مقالب بعنوان "البروفة" وتدور فكرته حول تنفيذ مقلب كاميرا خفية، فى عدد من شباب الممثلين الذين يذهبون لتجارب الأداء كبروفة للمشاركة فى عمل فنى كبير، مما ينتج عنها كثير من المواقف الكوميدية فى حضور مقدمتى البرنامج انتصار وبدرية طلبة.





عمرو راضي



