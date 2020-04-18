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رياضة

حلو لـ جهاد جريشة وحرام على سعيد حمزة.. واتساب يثير أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة

السبت 18/أبريل/2020 - 04:20 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
سادت حالة من الاستياء بين الحكام الكبار بسبب حالة الازدواجية التى تعامل بها اتحاد الكرة فى أزمة الواتساب الأخيرة وحفظ التحقيق بها وبين معاقبة الحكم سعيد حمزة الملقب بأسد الحكام وإيقافه 3 شهور.

كان جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين، قد تم التصالح بينهما فى مقر الجبلاية بالجزيرة تحت رعاية الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج فى حضور محمد الماشطة مستشار الشؤون القانونية في الجبلاية.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية ان استياءا شديدا ساد بين الحكام الكبار بعد حفظ التحقيقات من جانب محمد الماشطة مستشار الإدارة القانونية فى الجبلاية مع جهاد جريشه رغم التأكد من عدم صحة ادعاءاته وأنه اخطا في حق زميله ابراهيم نور الدين.

أضاف.. ما عزز من غضب الحكام الكبار الازدواجية فى التعامل وإصدار القرارات بعدما تم رفض الجبلاية عدم رفع الإيقاف عن الحكم سعيد حمزه رغم انه لم يخطيء وطالب بمستحقات الحكام المتأخرة ولم يخالف اللوائح التي تمنع ظهور قضاة الملاعب في الاعلام ولكن منعت فقط التحدث في الاعلام عن القرارات التحكيمية بعد كل مباراة.

يذكر ان الحكم سعيد حمزة خضع مؤخرا للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للاتحاد المصري لكرة القدم ، فيما أبدى اعتذاره أثناء التحقيق للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و المدير التنفيذى عن ظهوره الإعلامى دون إذن مسبق كما تقضي اللوائح المنظمة، و على ضوء نتيجة التحقيق صدر قرار بإيقاف الحكم لمدة ٣ شهور.
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