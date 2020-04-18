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فن

الاثنين.. انطلاق المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير في الجزائر

السبت 18/أبريل/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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شيري نبيل
تشهد الجزائر يوم الاثنين المُقبل، انطلاق المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير، وهو مهرجان سينمائي افتراضي على الإنترنت من تنظيم اللجنة الوطنية لترقية الشباب والأنشطة الثقافية، ويقام في الفترة الممتدة بين 20 أبريل إلى 20 مايو.

يأتي هذا المهرجان الإفتراضي تماشيا مع الوضع العالمي الصحي المتمثل في جائحة الكورونا كوفيد 19، ليسمح بطريقة بديلة في الإبقاء على شعلة السينما ومشاهدة الأفلام ولكن عبر الإنترنت والمنصات الرقمية والإبقاء على خاصية التواصل بين المخرجين والجمهور من مختلف بقاع العالم لحين العودة الطبيعية للعروض والمهرجانات السينمائية.

يساهم المهرجان في إشراك الجمهور بالبيت، ومشاهدة الأفلام وتقييمها من قبل مختصين في المجال السينمائي إلى جانب تفاعل الجمهور عبر الإنترنت الذي يقوم بدوره باختيار أحسن الأفلام من خلال التصويت.

ويشرف على تقييم الافلام المشاركة لجنة تحكيم يترأسها الكاتب والأديب أمين الزواي إلى جانب المخرج نوزاد شيخاني من ألمانيا، ومدير التصوير الإيطالي ايجو لوبينتو، والمخرج والباحث في تاريخ السينما نبيل جدواني من الجزائر، والمخرج عبدالإله الجوهري من المغرب، والمنتجة الجزائرية سميرة حاج جيلاني ،والممثلة هدى حبيب من الجزائر والناقد السينمائي هوفيك حبشيان من لبنان .

ومن أهدف هذا المهرجان الرئيسية هو محاولة خلق أجواء سينمائية افتراضية ما بين المخرجين وصانعي الأفلام إفتراضيا إلى جانب الاستفادة من خدمات النظام الرقمي ومنصات التواصل الإجتماعي في مجال السينما من جهة، ومن جهة ثانية هو مساهمة السينما في التوعية والتأكيد على ضرورة البقاء بالبيت لحين تعافي البشرية من هذا الوباء وعودة الحياة الطبيعية في كل بقاع العالم.

وأعلنت اللجنة الوطنية لترقية الشباب والأنشطة الثقافية، التي يرأسها السينمائي جمال محمدي مدير المهرجان، عن فتح تقديم الترشيحات للمشاركة في الطبعة الأولى من المهرجان الدولي الافتراضي للفيلم القصير -الجزائر 2020 على صفحة السينما الجزائرية، وقال محمدي عنها "ستكون مفتوحة لجميع المخرجين الهواة من مختلف بقاع العالم من سن 16 سنة فما فوق سواء في إطار مؤسساتي أو فردية وتستقبل حصريا فئة الأفلام الروائية القصيرة على أن لا تتعدى 30 دقيقة".

وأكد مدير المهرجان أنه لن تقبل الأفلام التي تتنافى والمعتقدات الدينية، وألا يمس الفيلم المشارك أي شخص أو مؤسسة بأي شكل من الأشكال، كما تم في ذات السياق إنشاء لجنة انتقاء الافلام المترشحة للمهرجان.

وتضم اللجنة نخبة وأساتذة مختصين في السينما والسمعي البصري على غرار المخرج الجزائري عمار سي فوضيل والإعلامي والناقد مصطفى الكيلاني من مصر والسيناريست نورالدين إوغليسي والمخرج والسيناريست صفوان شيخ والممثل نضال الملوحي من الجزائر، ولهذه اللجنة حرية التقدير في اختيار الأفلام التي يتم قبولها للمنافسة الرسمية.
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