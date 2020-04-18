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محافظات

7 أماكن.. تعرف على مناطق انقطاع الكهرباء في دمياط غدا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:42 م
دمياط
دمياط
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زينب الزغبي

أعلن قطاع كهرباء دمياط، في بيان صادر عنه اليوم، انقطاع التيار عن 7 مناطق بمحافظة دمياط، غدا الأحد لاجراء بعد اعمال الصيانة على الشبكات.

وأكد البيان تنفيذ أعمال الصيانة في مغذي كفر شحاته التابع الى محطه محولات كفر سعد وذلك يوم الأحد على تبدأ الاعمال في تمام الساعه التاسعه صباحا وتنتهي في تمام الساعه الثالثه عصرًا.

وأشار البيان الى انه سيتم  فصل التيار الكهربائي عن منطقه كفر شحاته وكذلك منطقه كوستا وأيضا منطقة السلام والمصري والالفي والبدراوي والاقطاعيات، بمدينة كفر سعد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانبة عشرة، لوجود اعمال صيانة في محطة محولات كفر سعد.

وكمأن قطاع الكهرباء المواطنين أن الانقطاع لن يدوم سوى ساعات قليلة لحين انتهاء اعمال الصيانه.


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