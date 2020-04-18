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رياضة

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

السبت 18/أبريل/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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يسري غازي
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإحالتها إلى الجبلاية.


قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد..من حق الاهلى تقديم شكوى ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة وعلى الجبلاية ان يثبت هل اللاعب قام بفسخ العقد من طرف واحد ام ان اللاعب انتقل بموجب الشراء من قبل اهلى جده السعودي.

أضاف.. اذا اللاعب قام بفسخ عقده مع نادى اهلى جده السعودى فالعقوبه تقع فى هذه الحالة على اللاعب عبدالله السعيد.

تابع.. اما اذا تم شراء اللاعب من قبل ناد اخر فالعقوبة تقع على اللاعب والنادى الذى قام بالبيع لافتا إلى أنه فى حالة قيام عبد الله السعيد بفسخ عقده من طرف واحد لا توجد هناك مشكله على النادى السعودى.

يذكر ان إدارة النادي الاهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.

وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.
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