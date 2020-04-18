بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق





مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب تمسك بحقوقه حيال عبدالله السعيد رافضا الاستسلام بعدما أعاد الفيفا الشكوى الى الجبلاية مجددا دون انتزاع قرار من مسؤوليه بأحقية الأهلي فى الشرط الجزائي.





صدى البد يسلط الضوء على أزمة شكوى الأهلي ضد السعيد ومدى قانونية موقف القلعة الحمراء فى نيل حقوقه.





بداية الازمة





تقدمت إدارة النادي الاهلي تقدمت بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.





واحال إتحاد الكرة الشكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نظرا لوجود طرف خارجى فى الأزمة تستوجب نظر الاتحاد الدولى فى الشكوى.





الفيفا يرد على شكوى الأهلي





مسؤولو النادى الأهلي تلقوا ردا من الفيفا بأنه لم يعد منوطا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف ناد مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.





الأهلي يشكو السعيد مجددا





وحرصت الإدارة على تقديم شكوى ضد عبدالله السعيد عقب ورود رد الفيفا الى الاتحاد المصري لكرة القدم وقامت بدعم موقفها بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جده وعبدالله السعيد والذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي ناد مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جده وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته ٢ مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادي مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي.





الجبلاية تبحث شكوى الاهلي





كشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن مصير الشكوى التى تقدم بها النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإحالتها إلى الجبلاية وقال.. غدا الاحد سوف ندرس حيثيات قرار الفيفا الخاص بشكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد من كافة الجوانب وعلى ضوء ذلك سوف يتم اتخاذ اللازم حيالها.







أضاف.. لن نستطيع البدء فى اى تحقيق ضد اللاعب إلا بعد النظر فى حيثيات قرار الفيفا فى الشكوى المقدمة من جانب النادى الأهلي بعدما احالها الاتحاد الدولى الى الجبلاية.







محامى السعيد يوضح







كشف اشرف عبدالعزيز محامي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ونجم منتخب مصر ، عن حقيقة تلقيه اخطارا من اتحاد الكرة بشأن شكوي النادي الاهلي ضده.







وقال عبدالعزيز ، ان كل ما تردد فى الساعات الماضية بشأن تلقينا اخطارا من اتحاد الكرة حول شكوي النادي الاهلي غير صحيح بالمرة.







وشدد عبد العزيز ، علي انه لم يتلق اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ضد موكله ، وعندما سمع ببعض الاخبار عبر وسائل الاعلام تحدث مع عبدالله السعيد علي الفور واخبره انه لم يتلق اى إخطار من اتحاد الكرة .







وبسؤاله عن الوضع حال تلقيه اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ، قال ، سأدرس الموضوع فور صول الاخطار ، ولكن لن اصرح بأي شئ الإ بعد تلقينا الشكوي من اتحاد الكرة .











الشرط الجزائي من حق الأهلي









علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإحالتها إلى الجبلاية.







قال الدكتور محمد فضل الله ..من حق الاهلى تقديم شكوى ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة وعلى الجبلاية ان يثبت هل اللاعب قام بفسخ العقد من طرف واحد ام ان اللاعب انتقل بموجب الشراء من قبل اهلى جده السعودي.







أضاف.. اذا اللاعب قام بفسخ عقده مع نادى اهلى جده السعودى فالعقوبه تقع فى هذه الحالة على اللاعب عبدالله السعيد.







تابع.. اما اذا تم شراء اللاعب من قبل ناد اخر فالعقوبة تقع على اللاعب والنادى الذى قام بالبيع لافتا إلى أنه فى حالة قيام عبد الله السعيد بفسخ عقده من طرف واحد لا توجد هناك مشكله على النادى السعودى.







سقوط حقوق الأهلي المالية







أكد محمد بيومى خبير اللواءح الرياضية أن مستحقات النادى الاهلي فى قضية عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز قد سقطت بعد إحالة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الشكوى الى اتحاد الكرة.







قال محمد بيومى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ..قلت سقطت مستحقات النادي الأهلي في قضية عبد الله السعيد









هل تتذكرون متساءلا كيف تحال إلي الإتحاد المصري وهي قضية دولية بين الأهلي المصري والأهلي السعودي.

طفت على السطح مجددا أزمة شكوى النادى الأهلي ضد عبدالله السعيد لاعب نادى بيراميدز بعدما أحال الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الشكوى الى إتحاد الكرة المصري بداعى انه شأن داخلي.