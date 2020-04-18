AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:50 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق علي تدعيم صفوف فريقه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني أبلغ ادارة الزمالك بموافقته علي التعاقد مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، وكريم العراقي الظهير الأيمن للمصري، ومحمود حمادة لاعب وسط بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة.

وأوضح: "إدارة الزمالك عقدت جلسة مع كارتيرون من أجل تجديد عقوده ومعرفة طلباته من اللاعبين في الموسم المقبل، وأبدى المدرب الفرنسي رغبته في التعاقد مع الرباعي".

واشارت بعض التقارير فى الايام الماضية ان هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز ، وسينتقل احمد ايمن منصور وعمر جابر للقلعه البيضاء ، مقابل بعض اللاعبين ومبلغ مالي .

وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والنشاط الكروي لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

عمر ربيع ياسين: الزمالك يرفض عودة أحمد الشناوي

الزمالك يغري كارتيرون بزيادة راتبه وامتيازات تحفيزية لمنع رحيله للإمارات

عمر ربيع ياسين: الزمالك يتحرك لإنهاء صفقة ظهير بيراميدز

بالأسماء.. صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز تضم 6 لاعبين

حسين السيد: دائما حارس المنتخب الأساسي من الأهلي والبديل من الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

تطبيع أم مجازفة.. القصة الكاملة لعاصفة الجدل بشأن مسلسل أم هارون لـ حياة الفهد

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

للمرة السادسة.. تتر "رامز مجنون رسمي" بتوقيع محمد البوغه

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

صبري فواز: أنا أقل أجر بين الفنانين المعروفين

مدرب الأهلي: لا خلاف مع سيد عبدالحفيظ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

5 بدائل غير متوقعة للبيكنج باودر من مطبخك

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد