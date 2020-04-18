بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وافق علي تدعيم صفوف فريقه بأربعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدير الفني أبلغ ادارة الزمالك بموافقته علي التعاقد مع عبدالله بكري مدافع بيراميدز، وكريم العراقي الظهير الأيمن للمصري، ومحمود حمادة لاعب وسط بيراميدز، وحسام حسن مهاجم سموحة.





وأوضح: "إدارة الزمالك عقدت جلسة مع كارتيرون من أجل تجديد عقوده ومعرفة طلباته من اللاعبين في الموسم المقبل، وأبدى المدرب الفرنسي رغبته في التعاقد مع الرباعي".





واشارت بعض التقارير فى الايام الماضية ان هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وبيراميدز ، وسينتقل احمد ايمن منصور وعمر جابر للقلعه البيضاء ، مقابل بعض اللاعبين ومبلغ مالي .



