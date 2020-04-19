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رياضة

ماكيدا: الاتحاد فريقي الثاني وعبدالله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:40 ص
ماكيدا
ماكيدا
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حسام الحارتي
قال الإسباني خوان ماكيدا المدير الفني السباق لنادي الأتحاد السكندري أن الأمور تزداد صعوبة في مدريد بسبب فيروس كورونا.

وعبر في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، عن حبه وتقديره الشديد لنادي الأتحاد السكندري  معلقا :" الاتحاد السكندري فريقي الثاني بعد ريال المدريد.

وأكد أن الاتحاد السكندري يسير بشكل مميز تحت قيادة  طلعت يوسف المدير الفني للفريق، مضيفا أنه يتابع الدوري المصري بأستمرار .
وتابع:" الدوري المصري جيدا ومستعد للعودة في أي وقت ".

وأشار ماكيدا إلى أن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في الدوري المصري ".
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