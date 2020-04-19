ماكيدا: الاتحاد فريقي الثاني وعبدالله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري

قال الإسباني خوان ماكيدا المدير الفني السباق لنادي الأتحاد السكندري أن الأمور تزداد صعوبة في مدريد بسبب فيروس كورونا.





وعبر في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس"، عن حبه وتقديره الشديد لنادي الأتحاد السكندري معلقا :" الاتحاد السكندري فريقي الثاني بعد ريال المدريد.





. وأكد أن الاتحاد السكندري يسير بشكل مميز تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، مضيفا أنه يتابع الدوري المصري بأستمرار

وتابع:" الدوري المصري جيدا ومستعد للعودة في أي وقت ".





وأشار ماكيدا إلى أن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في الدوري المصري ".