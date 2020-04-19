أحمد سمير فرج: رحلت عن الأهلي بسبب طلب جوزيه اللعب ظهير ايسر..فيديو





كشف أحمد سمير فرج، نجم الإسماعيلي السابق، أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقًا، طلب منه خلال تواجده في صفوف الأهلي اللعب في مركز الظهير الأيسر لكنه رفض.





وأكد احمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تعرض جيلبرتو للإصابة ولا يوجد سوى محمد عبدالوهاب، في هذا المركز، ووقتها طلب مني جوزيه اللعب في ذلك المركز ولكنني رفضت".





وتابع: "تعاقدت مع الإسماعيلي وتألقت في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل سيد معوض، وقابلني جوزيه في لقاء الأهلي والإسماعيلي وقالي أنت الآن تلعب في المركز الذي طلبته منك في لقطة أحرجتني كثيرًا".



