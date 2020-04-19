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رياضة

هانى حتحوت: أزمة الأهلى مع عبدالله السعيد مستمرة ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:09 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة الأهلى مع لاعبه السابق عبدالله السعيد، تتواصل بعدما تقدمت الإدارة الحمراء بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحقه لدى عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لناد مصري هو بيراميدز.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى يريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي بينه وبين اللاعب والنادي السعودي.

وأوضح حتحوت، إن الفيفا أعلن بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لعدم وجود طرف خارجي، وهو الأهلى السعودي، خاصة بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز.

وأشار حتحوت، إن الأهلى يرغب فقط فى حفظ حقوقه، وليس ملاحقة اللاعب خاصة انه ليس محل نزاع بعد أن تم بيعه فى العام الماضى.

تقدمت إدارة النادي الاهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم  للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

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