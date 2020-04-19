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رياضة

أحمد سمير فرج: الأهلي فاوضني عن طريق عضو بـ اتحاد الكرة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:32 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، إن النادي الأهلي دخل في مفاوضات معه في عام 2011 قبل أحداث بورسعيد الشهيرة.

وأكد احمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي فاوضني من جديد بعد تألقي مع الإسماعيلي في عام 2011 ولكن رفضت في وقتها".

وتابع: "كانت المفاوضات معي ومع عبدالله السعيد ولكن ليس من مسئول داخل الأهلي ولكن كانت المفاوضات مع أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأتم: "يتم انتقادي من قبل الجماهير بسبب تلك التصريحات ولكن هذا ما حدث وأسئلوا مسئولي النادي الأهلي".

وفي 1997/1996 انتقل إلى الأهلي المصري ،ثم انتقل إلى سوشو الفرنسي موسم 2003/2002 .

وعاد إلى الأهلي المصري على سبيل الاعارة عام 2006 ،ثم انتقل إلى الإسماعيلي موسم 2008/2007 ،ثم انتقل إلى ليرس البلجيكي عام 2011 ،ثم انتقل إلى نادى الزمالك موسم 2014/2013، عاد إلى الإسماعيلي في موسم 2014/2015

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