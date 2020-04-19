AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيف زاهر: مستند مدرسي سبب فوز النقاز في قضيته ضد الزمالك ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:30 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
حسام الحارتي
أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي نادي الزمالك بدأوا خطوات الاستئناف على العقوبة الموقعة عليه لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حمدي النقاز حصل على مستند من الزمالك من أجل التقديم به لابنه في المدرسة ووثقه من الإدارة.
 
وتابع:" حمدي النقاز استغل المستند المدرسي في شكوى الزمالك.

وأكد سيف زاهر أن الطرفين يقومان في الوقت الحالي بتجهيز كافة الأوراق والمستندات لتقديمها إلى الاتحاد الدولي .

وأوضح سيف زاهر  أن الزمالك سيستند على هيئة دفاع جديدة  لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بأزمة حمدي النقاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدة تعلن انطلاق قنوات اون تايم سبورتس الاثنين

تفاصيل إطلاق "المتحدة" لقنوات on Time sports والخريطة البرامجية

بعد رحيل الجوكر.. سيف زاهر يكشف بديل أحمد فتحي في الأهلي

مليون و250 ألف دولار والإيقاف 3 فترات قيد.. محامي حمدي النقاز يكذب اتحاد الكرة والزمالك ويفجر مفاجأة.. فيديو

حمدي النقاز: أرحب بالانتقال لـ الأهلي

محامي النقاز يرد على الزمالك: المستندات موجودة .. صور

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

مشروب رمضاني.. طريقة تحضير الخروب في دقائق

مدرب الأهلي يرد على مقولة "المارد الأحمر يفوز لضعف الفرق الأخرى وليس لقوته"

برامج مقالب رمضان 2020.. ضحايا رامز جلال فنانون ولاعبو الأهلي والزمالك.. فيفي عبد تستضيف النجوم في منزلها

رسميا.. موريتانيا أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

AdvertisementS

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

ثيو بوكير : الزمالك لن يصبح مثل الأهلي وهذا سر رحيلي عن الفريق الأبيض بسرعة..فيديو

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق

مفاجأة.. لاعبو الزمالك يشترطون الحصول على المستحقات المتأخرة قبل تخفيض عقودهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو