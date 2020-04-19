سيف زاهر: مستند مدرسي سبب فوز النقاز في قضيته ضد الزمالك ..فيديو

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي نادي الزمالك بدأوا خطوات الاستئناف على العقوبة الموقعة عليه لصالح التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق السابق.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حمدي النقاز حصل على مستند من الزمالك من أجل التقديم به لابنه في المدرسة ووثقه من الإدارة.

وتابع:" ح مدي النقاز استغل المستند المدرسي في شكوى الزمالك.





وأكد سيف زاهر أن الطرفين يقومان في الوقت الحالي بتجهيز كافة الأوراق والمستندات لتقديمها إلى الاتحاد الدولي .





وأوضح سيف زاهر أن الزمالك سيستند على هيئة دفاع جديدة لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بأزمة حمدي النقاز.