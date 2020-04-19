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رياضة

أحمد سمير فرج عن رحيل فتحي عن الأهلي: مش أول مرة يعملها.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:53 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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حسن العمدة
قال أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق، إنه لم يتفاجأ برحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للمنتخب الوطني ولاعب النادي الأهلي، عن القلعة الحمراء.

وأكد أحمد سمير فرج في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أنباء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي وتوقيعه لبيراميدز لم أتفاجأ بها، مش أول مرة أحمد فتحي يعملها، وترك الأهلي سابقًا عندما لعب في أحد أندية قطر".

وتابع: "لا أقلل من أحمد فتحي فهو لاعب كبير وأنا ليس ضده نهائيًا وهو مش خاين، واللاعب درس العروض واستقر على القرار الذي سيخدم مصلحته".

وعن بديل فتحي: "الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع بديل أحمد فتحي، لديه محمد هاني فهو لاعب أصبح خبرة، وأرشح عودة باسم علي فهو لاعب جيد وقادر على اللعب في صفوف الأهلي لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة" .

وأعلن نادي بيراميدز فى الاسبوع الماضي عن انضمام احمد فتحي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الاهلي فى صفقة انتقال حر .
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