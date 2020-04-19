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رياضة

حسني عبد ربه يوجه نصيحة لـ حسام عاشور ويكشف رأيه في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:39 ص
حسني عبدربه
حسني عبدربه
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ياسمين تيسير
وجه حسني عبد ربه قائد ونجم الاسماعيلي السابق نصيحة لـ حسام عاشور نجم الاهلي بضرورة الاعتزال داخل الفريق مشددا على انه صنع تاريخا كبيرا لا يمكن نسيانه ومن المستحيل ان يضيع في حال رحل لاي فريق اخر.

وأكد حسني عبد ربه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه كان يتمنى استمراى أحمد فتحي نجم الاهلي داخل الفريق والا ينضم لبيراميدز خاصة في ظل انجازاته مع المارد الاحمر.

وأضاف حسني عبد ربه أن افضل صانع العاب في الدوري المصري هو عبدالله السعيد نجم بيراميدز من الصعب مقارنته باي لاعب اخر.

وأكمل أن الاسماعيلي مد النادي الاهلي بالعديد من النجوم الذين اضافوا الكثير للفريق ابرزهم أحمد فتحي محمد بركات سيد معوض.
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