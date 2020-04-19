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رياضة

إسماعيل يوسف: مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي كانت سهلة

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:12 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق منذ عامين على التوقيع لنادي الزمالك.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد فتحي كانت المفاوضات معه سهلة، ربما كانت أسهل من المفاوضات مع عبدالله السعيد".

وتابع: "أحمد فتحي وافق بعد مفاوضات سهلة بينما ماطل كثيرًا عبدالله السعيد لكن حسمنا صفقته بعد جلسة أحمد وأمير مرتضى منصور".

وأتم: "المقابل المادي الذي تم عرضه على أحمد فتحي وقتها كان أقل من المقابل المادي الذي تم عرضه على عبدالله السعيد. 
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