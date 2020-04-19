برلماني: الإنتاج الحربي ساهمت في تحجيم مافيا مستلزمات الوقاية خلال أزمة كورونا

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بالدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي ومصانعها لتوفير عدد من الاحتياجات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمشاركة في خطة الدولة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة.





وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت في طرح منتجات تعقيم بجميع منافذ الوزارة من أهمها كحول إيثيلي 70٪؜ وهيبوكلوريت الصوديوم والكلور ومطهرات أخري لمحاربة فيروس كورونا وتصنيع "الكمامات الواقية" لتؤمن للمواطن المصري وسائل وقاية من الفيروس.





وذكر أن جهود الإنتاج الحربي ساهمت في تحجيم نشاط مافيا الاستغلال البشع والحرام وكل من حاولوا الثراء الفاحش بسبب استغلالهم لاحتياجات المصريين من هذه المستلزمات لاستخدامها للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.