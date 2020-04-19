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رياضة

مدرب الهلال السعودي لـ صدى البلد: أرفض رحيل جوميز.. لكن الأمر ليس بيدي

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:55 ص
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال السعودي
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محمد السعيد
أكد دييجو لونجو، المدرب المساعد لـ رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، رفضه فكرة رحيل مهاجم الفريق بافيتيمبي جوميز عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وينتهي عقد جوميز مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع على عقد جديد مع الزعيم حتى الآن. 

وقال دييجو لونجو لـ"صدى البلد":  جوميز لاعب مهم جدا في الفريق، لا أعتقد أن النادي سيخسره". 

وأضاف:" أتمنى بقاء جوميز مع الهلال، لكن الأمر ليس بيدي". 

وشارك جوميز مع الهلال السعودي في 24 مباراةن في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدف، وصنع 4 آخرين.
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