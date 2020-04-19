مدرب الهلال السعودي لـ صدى البلد: أرفض رحيل جوميز.. لكن الأمر ليس بيدي





وينتهي عقد جوميز مع نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع على عقد جديد مع الزعيم حتى الآن.





وقال دييجو لونجو لـ"صدى البلد": جوميز لاعب مهم جدا في الفريق، لا أعتقد أن النادي سيخسره".





وأضاف:" أتمنى بقاء جوميز مع الهلال، لكن الأمر ليس بيدي".





وشارك جوميز مع الهلال السعودي في 24 مباراةن في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 14 هدف، وصنع 4 آخرين.

أكد دييجو لونجو، المدرب المساعد لـ رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، رفضه فكرة رحيل مهاجم الفريق بافيتيمبي جوميز عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.