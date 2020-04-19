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اقتصاد

تباين في أسعار الذهب بالإمارات اليوم

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:20 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام
سجلت أسعار ذهب الإمارات تباينًا للجرام خلال بداية تعاملات اليوم، الأحد 19-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 174.40 درهم، بعد أن كان يسجل 174,39 درهم.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الإمارات:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الإمارات  للجرام عيار 24 (199.31 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54.26 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (182.70 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (49.74 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (174.40درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 47.48 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (149.48 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (40.70 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (116.26درهم إماراتي ) أي ما يعادل (31.65دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (99.65 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.13 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,199 درهم إماراتي ) أي ما يعادل  ( 1,688 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,395  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (379.83 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (199,310  درهم إماراتي ) أي ما يعادل (54,260 دولار أمريكي)
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