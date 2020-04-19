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رياضة

مدرب الهلال السعودي: رفضت عرضا من الدوري المصري

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:25 ص
دييجو لونجو
دييجو لونجو
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محمد السعيد
أكد دييجو لونجو، المدرب المساعد لـ رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، أنه رفضا عرضا من الدوري المصري، خلال الفترة الماضية، بسبب رغبته في البقاء مع الزعيم.

وقال  دييجو لونجو لـ " صدى البلد":" تلقيت عرضا مصريا خلال الفترة الماضية للعمل كمدير فني، كنت سعيدا جدا، ولكنني رفضت بسبب ارتباطي بعقد مع الهلال".

وعن رأيه بشان  إمكانية استئناف الدوري السعودي مجددا، بعد إيقافه بسبب فيروس كورونا، قال:" الأطباء والسلطات هم من يدرون الوضع، علينا التحلي بالصبر ومواصلة العمل من المنزل في الوقت الحالي.

وكان الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.


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