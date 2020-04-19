وليد أزارو يتلقى عروضا أوروبية تهدد عودته إلى الأهلي

اقترب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمُعار إلى الإتفاق السعودي، من مغادرة القلعة الحمراء بشكل نهائي بعد تلقيه عروض من أوروبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وفقا لموقع "هسبورت" المغربى، فإن وليد أزارو مهاجم الأهلي أصبح مطلوبا بقوة من قبل العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها فريق بالدورى البلجيكى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع اللاعب فى الصيف المقبل.





وانتقل وليد أزارو من النادي الأهلي إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.



