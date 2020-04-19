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رياضة

هاني حتحوت: اتحاد الكرة لن يقدم جديدا للأهلي في قضية عبد الله السعيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:02 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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القسم الرياضي
أكد هاني حتحوت الإعلامي الرياضي بقناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة المصري، لن يقدم جديدًا للنادي الأهلي في أزمته مع لاعبه السابق عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي.

كان الأهلي قد تقدم بشكوى لاتحاد الكرة، للمطالبة بحقه لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن تحصل إدارة القلعة الحمراء، على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين المارد الأحمر والنادي السعودي واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف الفريق الجداوي قبل عامين.

وقال حتحوت عبر حسابه الرسمي "تويتر": "في العقد بين الأهلي وأهلي جدة وعبد الله السعيد، اتفقوا على في حالة حدوث أي نزاع بشأن العقد يتم اللجوء إلى الفيفا (دون غيره) للفصل في الخلاف، على أن يكون القرار نهائيا".

وأضاف: "يبدو أن الطرفين الثاني والثالث قد أمنا نفسهما تماما منذ اليوم الأول، والاتحاد المصري لن يقدم جديدا للأهلي".

ومن المقرر، أن يحسم اتحاد الكرة، اليوم الأحد، مصير الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد عبدالله السعيد، بعدما قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإحالتها إلى الجبلاية.

وسيقوم مسؤولو الجبلاية بدراسة حيثيات قرار "فيفا" الخاص بشكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد من كافة الجوانب وعلى ضوء ذلك سوف يتم اتخاذ اللازم حيالها والبدء فى التحقيق من عدمه.

وجاءت شكوى الأهلي لاتحاد الكرة، بعدما تلقى رد "فيفا" بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادي مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
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