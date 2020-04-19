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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة وثبات الأسماك والدواجن واللحوم بمستهل تعاملات الأحد.. السمك البلطى يبدأ من 30 جنيها للكيلو.. الدواجن تسجل 29 جنيها.. واللحوم تتراوح من 90 إلى 150 جنيها

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:30 م
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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امنة عبدالعظيم
  • البصل بـ 8 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19-4-2020
  • أسعار اللحوم اليوم الأحد 
  • أسعار الأسماك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020
  • أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-4-2020


استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 19 أبريل 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و 3.75 جنيه للكيلو، البطاطس بين 1.70 و2.50 جنيه، البصل بين 3 و 8 جنيهات.


وسجلت الكوسة بين 1.50و 3 جنيهات، الفاصوليا ما بين 4 إلى 6 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2 و 5 جنيهات.


وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 6 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.


فيما سجلت أسعار الملوخية بين 3 إلى 5 جنيهات، الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، القلقاس بين 5 و9 جنيهات.


وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة سجل سعر كيلو البرتقال الصيفى بين 3 و7 جنيهات، برتقال أبو سرة بين 4 و11 جنيهات، اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.


وتراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 11 جنيهات للكيلو.

وعلى جانب آخر، استقرت أسعار اللحوم فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، اليوم الأحد 19-4 -2020.

تراوح سعر اللحم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيهًا للكيلو.

وسجل اللحم المفروم من 110- 140جنيهًا.

وتراوحت اسعار السجق مابين 110-125 جنيهًا، البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.

وكذا ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة فى بداية تعاملات اليوم الأحد 19 إبريل 2020 وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور.


وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 30 إلى 33 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 25 إلى 29 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 35 جنيهًا.


وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى نحو 45 جنيهًا والمكرونة السويسي ما بين 50 لـ60 جنيهًا وسمك موسى يترواح ما بين 60 الى 70 جنيها.


فيما تراوح سعر كيلو سمك البورى رقم 1 ما بين 39 إلى 45 جنيهًا وسجل سعر البورى 2 ما بين 32 و38 جنيهًا.


وسجل المرجان نحو 30 جنيهًا والمرجان المجمد 35 جنيهًا والبربون نحو 50 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.


كما سجل سعر السردين المجمد نحو 25 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 25 جنيهًا والوقار 85 جنيهًا.


ومن ناحية أخرى، استقرت أسعار الدواجن خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 19 إبريل 2020.


وسجلت اسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 23 و23.50 جنيه.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12 جنيها إلى 15.5 جنيه وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.


بينما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 32 و34.75 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 35 لـ 38 جنيها ، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 9 و11 جنيها.


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة فى مصر يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا ، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 97%. 

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