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أخبار العالم

حاكم نيويورك يوافق على إعادة فتح المراسي وأحواض السفن

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:36 م
اعادة فتح المراسي
اعادة فتح المراسي في نيويورك
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محمد وديع
أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، أمس السبت أنه سيتم السماح للمراسي وأحواض السفن والشركات البحرية بإعادة الافتتاح طالما يتم اتباع بروتوكولات الإبعاد الاجتماعي والتعقيم الصارمة.

واتفق حكام نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت أمس السبت على السماح للمراسي وأحواض السفن والشركات المصنعة البحرية في الولايات الثلاث بالفتح للاستخدام الشخصي، طالما تم استخدام بروتوكولات الإبعاد الاجتماعي والتعقيم الصارمة على ألا يسمح باستئجار قوارب مائية.

وقال بيان لحاكم نيويورك ونظيريه في نيوجيرسي وكونيتيكت، إنه لن يسمح بخدمات تأجير الطائرات في الولايات الثلاث ، وسيقتصر نشاط المطاعم في هذه المواقع على الطلبات الخارجية أو التوصيل فقط. 

وقال حاكم نيويورك أنه و"خلال هذا الوباء ، عمل بشكل وثيق مع أصدقائه في الولايات المجاورة لتطبيق نهج إقليمي موحد للحد من انتشار الفيروس". مضيفا "إن مواءمة سياساتهم في هذا المجال هو مثال آخر على تلك الشراكة القوية، وسوف يساعد على ضمان عدم وجود ارتباك أو" تسوق في الولاية "عندما يتعلق الأمر بالمراسي وأحواض السفن.
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