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رياضة

الزمالك يخطر أوناجم باستمراراه في الموسم الجديد

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:56 م
أوناجم - بن شرقي
أوناجم - بن شرقي
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسؤولو النادي باخطار المغربي محمد أوناجم المحترف في صفوف الفريق باستمراره في الموسم الجديد.

وأكد مسؤولو القلعه البيضاء للاعب علي عدم التفكير في رحيله بعد قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب.

وأشار مسؤولو النادي الأبيض إلى تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق باستمرار اللاعب مع القلعة البيضاء لحاجة الفريق لمجهوداته.

وطالب مسؤولو القلعه البيضاء اللاعب بضرورة الحفاظ على التدريبات المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية برفقة مواطنه أشرف بن شرقي.

ويحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون على الاطمئنان على اللاعبيين المحترفين في الفترة الحالية ومدى التزامهم بخوض البرنامج التدريبي الموضوع لهم.
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