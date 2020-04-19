محامي النقاز يكشف إمكانية الصلح مع الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي

كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، حقيقة إبرام صلح بين موكله ونادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بعد الخلافات التي دخل فيها الطرفين خلال الفترة الماضية ووصلت للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وقال أنيس بن ميم في تصريحات تلفزيونية: "الصلح مع نادي الزمالك مستحيل بسبب السباب والشتائم التي وجهت من الإدارة في حقي وحق النقاز، وجهزنا شكوى رسمية لإبلاغ فيفا بتصرفات رئيس الزمالك مرتضى منصور، وننتظر قرار لجنة الأخلاقيات في حسم هذه الشكوى".





وأضاف: "كنت بدأت بمبادرة من أجل الصلح مع نادي الزمالك، لكن كيف يتم الصلح بعد اتهام موكلي بالرشوة والهروب ونكران الجميل؟".





وأكد محامي ظهير الزمالك السابق أن اللاعب لم يحصل على عروض رسمية أو اتصالات رسمية من جانب الأهلي، ولا يوجد عروض في التوقيت الحالي بسبب الوضع الحالي من توقف المسابقات.



