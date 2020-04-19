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رياضة

محامي النقاز يكشف إمكانية الصلح مع الزمالك وحقيقة مفاوضات الأهلي

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، حقيقة إبرام صلح بين موكله ونادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور بعد الخلافات التي دخل فيها الطرفين خلال الفترة الماضية ووصلت للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أنيس بن ميم  في تصريحات تلفزيونية: "الصلح مع نادي الزمالك مستحيل بسبب السباب والشتائم التي وجهت من الإدارة في حقي وحق النقاز، وجهزنا شكوى رسمية لإبلاغ فيفا بتصرفات رئيس الزمالك مرتضى منصور، وننتظر قرار لجنة الأخلاقيات في حسم هذه الشكوى".

وأضاف: "كنت بدأت بمبادرة من أجل الصلح مع نادي الزمالك، لكن كيف يتم الصلح بعد اتهام موكلي بالرشوة والهروب ونكران الجميل؟".

وأكد محامي ظهير الزمالك السابق أن اللاعب لم يحصل على عروض رسمية أو اتصالات رسمية من جانب الأهلي، ولا يوجد عروض في التوقيت الحالي بسبب الوضع الحالي من توقف المسابقات.

كان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية 4 أشهر، وهو الادعاء الذي رفضه مسؤولو الزمالك، الذين أكدوا أكثر من مرة أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة ومقدمة ولديهم كل المستندات التى تثبت ذلك.
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