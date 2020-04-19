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محافظات

انتهاء المقابلات الشخصية لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب والتأهيل في بني سويف

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:26 م
هاء المقابلات الشخصية
هاء المقابلات الشخصية لمبادرتي المجلس الاستشاري للشباب
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بنى سويف اليوم "الأحد"، عن انتهاء المقابلات (الشخصية) لعدد 469 من المشاركين في مبادرتى المجلس الاستشاري للشباب وتأهيل وتمكين الشباب اللتين أطلقهما المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث بدأت المقابلات يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري.

وجرت المقابلات بمقر ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل، وهي تعتبر المرحلة النهائية من اختبارات وإجراءات اختيار التشكيل النهائي للمجلس ، ومجموعة تأهيل وتمكين. 

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ويجري حاليا رصد درجات المقابلات الشخصية التي تمت عن طريق لجنتين برئاسة نائبي المحافظ الدكتور عاصم سلامة ، والسيد بلال حبش وفي حضور أساتذة من الجامعة.

وحضر جانبا منها محافظ بني سويف وأجرى المقابلات مع بعض الشباب الذين قد تصادف حضورهم للمقابلة مع تواجد المحافظ، الذي حرص على متابعة مستوى المناقشات والتساؤلات المطروحة التي ركزت على الجوانب العملية ، والتعامل السريع والفعال في المواقف الطارئة، وأيضا الإستراتيجيات والخطط التنيفذية طويلة وقصيرة الأجل ، وغيرها من الموضوعات التي توضح مدى رؤية وتفاعل كل متقدم للمشاركة في المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم الشباب المشاركين" أثناء اجراء المقابلات الشخصية" إلى مجموعات، وتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين : الأولى تبدأ في تمام الساعة 11 صباحا، والثانية تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرا ، حيث تمت مراعاة أن يدخل كل متقدم بمفرده إلى لجنة المقابلة ،وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المنفذة ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.
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