نرمين الفقي تحتفل بأعياد الربيع بهذه الطريقة.. شاهد





ونشرت نرمين الفقي صورة عبر انستجرام تتضمن "عيد قيامة مجيد" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.





وانهالت عليها التعليقات وجاءت بين "كل عام وأنتي بخير" و"وأنتي طيبة يا أحلى نجمة" و"كل سنة وأنتي طيبة يا قمر مصر".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيرمين الفقى، مشاركتها فى حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".





حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نيرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

احتفلت الفنانة نرمين الفقي بأعياد الربيع وعيد القيامة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.