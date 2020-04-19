أخبار الزمالك.. أحمد سليمان ينافس مرتضى منصور على رئاسة النادي.. وعرض ثنائي بيراميدز على كارتيرون

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن العديد من القرارات المهمة التي يعتزم النادي الأبيض اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
أعلن اللواء أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادى الزمالك السابق عن اعتزامه الترشح لرئاسة القلعة البيضاء وخوض الانتخابات القادمة ضد المستشار مرتضى منصور.
أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ترشحه لمقعد الرئاسة في انتخابات الزمالك المقبلة.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مسئولي النادي أن يكون المهاجم الجديد للفريق في الموسم المقبل من المنطقة العربية.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسئولي نادي الزمالك بعرض الثنائي محمد عبد العاطى لاعب وسط وادي دجلة ونبيل عماد دونجا نجم فريق بيراميدز علي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لاختيار أحدهما للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.