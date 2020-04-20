الحجر المنزلي في زمن كورونا.. دنيا بطمة تعود إلى الأضواء بـ أوبريت «إحنا قدها»

نشرت المطربة المغربية ​دنيا بطمة​ مقطع من أوبروت عربي تحت عنوان، "إحنا قدها" يتناول موضوع الحجر المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم.





وياتى هذا العمل ليعيد دنيا بطمة الى الأضواء مرة اخرى ويشاركها فى الاوبريت كل من الممثل أحمد زاهر والمغني اللبناني، أيمن زبيب.





وحقق الأوبريت الغنائي نسبة مشاهدة وصلت لـ 113 الف مشاهدة في ظرف 18 ساعة، وجاءت أغلب التعليقات من جمهور دنيا بطمة، الذي أثنى على غنائها باللهجة اللبنانية، وهنأها على عودتها للساحة الفنية.



