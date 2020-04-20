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رياضة

حازم إمام يروي موقفًا مؤثرًا في أول مباراة له بقميص الزمالك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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نور عادل
روى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفًا مؤثرًا جمعه بإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.

وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في أول مباراة لي بقميص الزمالك أهدرت فرصا عديدة وفقدنا نقطتين بالتعادل أمام المحلة ودخلت في نوبة بكاء هيستيري".

وأكمل حازم إمام حديثه:" إسماعيل يوسف ساندني بشدة بعد المباراة ورفع من معنوياتي وقام بدعمي واحتوائي ولن أنسى له هذا الموقف نهائيًا".

ونشأ حازم إمام من عائلة كروية عريقة وناجحة للغاية، فهو ابن الكابتن حمادة إمام وحفيد الحارس يحيى إمام لاعبوا الزمالك المعروفين. بدأ مسيرته الاحترافية بـنادي الصيد في القاهرة قبل أنتقالة إلى نادي الزمالك حيث حقق سنوات طيبة قبل أنتقالة إلى أوروبا. التحق حازم إمام بنادي أودينيزي الإيطالي في صيف 1996 بعد أن تم اختيارة كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا عام 1996.
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