حازم إمام يروي موقفًا مؤثرًا في أول مباراة له بقميص الزمالك

روى حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موقفًا مؤثرًا جمعه بإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.





وقال إمام خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" في أول مباراة لي بقميص الزمالك أهدرت فرصا عديدة وفقدنا نقطتين بالتعادل أمام المحلة ودخلت في نوبة بكاء هيستيري".





وأكمل حازم إمام حديثه:" إسماعيل يوسف ساندني بشدة بعد المباراة ورفع من معنوياتي وقام بدعمي واحتوائي ولن أنسى له هذا الموقف نهائيًا".



