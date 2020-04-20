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رياضة

حقيقة انفراد مرتضى منصور بالقرارات.. الزمالك يرد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة انفراد رئيس المجلس مرتضى منصور بالقرارات داخل القلعة البيضاء.

ونفى عضو مجلس ادارة نادي الزمالك هذا الأمر مؤكدًا أن مرتضى منصور لا يتخذ قرارات فردية تخص نادي الزمالك.

وقال إسماعيل يوسف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور يستشيرنا في جميع القرارات الخاصة بالنادي".

وأوضح:" هناك العديد من الجلسات المسجلة بالصوت والصورة ورئيس النادي لا يتخذ قرارات فردية على الإطلاق ولكن باستشارة جميع الأعضاء وتنفيذ رأي الأغلبية".

وفي وقت سابق أعلن مرتضى منصور عن وضع سقف مالي لتعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والاعتماد على قطاع الناشئين بشكل كبير في تدعيم المراكز الهامة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
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