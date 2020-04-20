ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 429 حالة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 429 حالة.





وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا 2 قطاع غزة- 2 كفر عقب- حالة في مخيم بلاطة يعمل في مستشفى المطلع وأصيب هناك ولم يخالط أحدا من المخيم - حالتان في بيت عنان قضاء القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات، و120 حالة في مدينة القدس".



