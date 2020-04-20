ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 429 حالة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 429 حالة.
وقال ملحم خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا 2 قطاع غزة- 2 كفر عقب- حالة في مخيم بلاطة يعمل في مستشفى المطلع وأصيب هناك ولم يخالط أحدا من المخيم - حالتان في بيت عنان قضاء القدس، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات، و120 حالة في مدينة القدس".
وتتصدر القدس الشرقية أعداد المصبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما شكل اكتشاف العدد الكبير للإصابات في بلدة كفر عقب صدمة للكثيرين، ما قاد إلى إعلان حركة "فتح" عن اتخاذ قرارات لمحاصرة البلدة على غرار ما جرى في ووهان الصينية التي انطلق منها فيروس كورونا إلى باقي العالم.