إغلاق مداخل جمصة في شم النسيم "فيديو وصور"



وشهدت مدينة المنصورة اغلاقا تاما لكورنيش النيل والذى يعد المتنفس الرئيسى لأبناء الدقهلية خاصة في المناسبات الهامة كالاعياد ومنها عيد شم النسيم والذي يوافق اليوم الاثنين.



وطيقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية قرار وزارة الداخلية بإغلاق طريق كورنيش النيل اليوم الاثنين خلال شم النسيم وتوفير مسارات بديلة وعدم السماح لإنتطار السيارات.



كما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوي.



أُغلقت مداخل جمصه السياحية الثلاثة، حيث كان من المعتاد توافد العديد من المواطنين لقضاء يوم شم النسيم، فيما انتشرت سيارات الشرطه لتفقد الوضع الأمني بها.