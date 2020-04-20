انتقلت مراسمه عبر العصور .. سر احتفال الفراعنة بشم النسيم

قال الباحث الأثري أحمد عامر، إن إحتفال مصر ب "شم النسيم" انتقلت مراسمه عبر العصور منذ أيام الفراعنة وحتى يومنا هذا، حيث كان الفرعون وكبار الكهنة وباقي كبار رجال الدولة يبدأون احتفالهم اعتبارًا من ليل هذا اليوم، مجتمعين أمام واجهة الهرم الشمالية قبل غروب الشمس، وذلك ليشهدوا غروب الشمس فيظهر قرص الشمس وهو يميل نحو الغروب، مقتربا تدريجيًا من قمة الهرم حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم، وقد تم إطلاق كلمه "شم" من الفصل "شمو" وربما جاءت كلمة " جم" بمعني "طيب" أو "عطر" كرمز لتفتح الأزهار في فصل "الشمو" "الحصاد" وهذا يعني أنه يمكنا ترجمتها "النسيم الطيب" أو "الربيع العطر" علي الأرجح، ويرجع الإحتفال ب عيد "شم النسيم" إلي 2700 عام قبل الميلاد.





وأشار "عامر" ، الى أن الأطعمة التي يتناولها المصريون فى"شم النسيم" هى أطعمة مميزة لهذا العيد، والتي أصبحت من عاداتهم وتقاليدهم التي إرتبطت إرتباطًا وثيقًا ب "شم النسيم" منذ القدم وحتى الآن، ومن أهم هذه الأطعمة السمك الملح والبصل والخس والحمص الأخضر "الملانة"، كما كان البصل من الأطعمة التي حرص المصريون القدماء على تناولها في مناسبة "شم النسيم" منذ الأسرة السادسة على أقل تقدير، أما عملية تلوين البيض وزخرفته فتعود إلى عصور وعقائد قديمة لدي القوم حيث كانوا ينقشون على البيض الدعوات والأمنيات في عامهم الجديد ثم يجمعون البيض ويضعونه في سلال من سعف النخيل ويعلقونه في شرفات المنازل وفي أغصان الأشجار في الحدائق حتى يسطع عليها إله الشمس "رع" بأشعته فتنال بركة الإله حسب معتقداتهم، فتتحقق دعواتهم ويبدؤون العيد بتناول البيض.



