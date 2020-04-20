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أخبار البلد

شوارع الوراق خالية من المواطنين في شم النسيم .. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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منار نور- هدير عبده - ندى حمدى
خلت شوارع الوراق من المواطنين ، تزامنا مع احتفال المصريين بعيد شم النسيم، مع إغلاق عدد من الطرق وتعطيل وسائل النقل العام والمترو تجنبا للتجمعات التي تساعد على انتقال فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة الداخلية، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها اليوم الاثنين، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات “القاهرة – الجيزة– أسيوط” سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

ومن المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام.
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