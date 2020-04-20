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رياضة

شروط جديدة .. الزمالك يرفض الاستغناء عن أي لاعب مجانا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:46 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض مسؤولي النادي فكرة الاستغناء عن أي لاعب مجانا سواء من المعارين والأجانب بداعٍ تقليص عدد اللاعبين في القائمة خلال الفترة المقبلة.

واشار المصدر ان المجلس الابيض يتمسك بتسويق أي لاعب سيتم الاستقرار على رحيله في الفترة المقبلة.

وقرر مسؤولو النادي تسويق أي لاعب سيرحل عن الفريق لتحقيق استفادة مادية من بيعه أو إعارته في الموسم المقبل، بالإضافة إلى إمكانية استغلال أي لاعب في صفقات تبادلية.

واستقر مسؤولو النادي الأبيض على عدم رحيل أي لاعب بالفريق إلا بعد موافقة الجهاز الفني ووجود عرض يناسب النادي واللاعب، وتوفير بديل للاعب الذي سيرحل عن النادي.
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