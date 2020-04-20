AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:32 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الجبلاية غير معني على الإطلاق بالنظر في القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد، قائد نادي بيراميدز، التي يطالب فيها بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان واضحا في قراره الخاص بالقضية ورفضها بشكل كامل ونهائي والقضية انتهت تماما بقرار الاتحاد الدولي ولم يكلف نظيره المصري بالنظر فيها كما أشيع.

وأضاف المصدر أن قرار الفيفا كذلك ألزم النادي الأهلي بدفع ١٥ ألف فرنك سويسري إضافة إلى ٥ آلاف سددها بالفعل مصاريف للدعوى القضائية التحكيمية، وبالتالي فإن اتحاد الكرة غير معني مطلقا بالقضية ولن ينظر فيها خاصة وأن قرار الفيفا نهائي.

بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد
بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد
بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد
بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد
بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يبحث شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد الأحد

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق

اليوم.. اتحاد الكرة يحسم مصير شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

مصدر داخل الجبلاية يكشف سيناريو صادم فى شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد

اتحاد الكرة يطالب الأهلي بسداد 15 ألف فرنك سويسرى لـ فيفا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

مبروك لمسلسلات رمضان ما عدا واحد.. شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجددا

وفاة أحد أبطال الصفوف الأمامية المسعف سيد عمران دشتي في الكويت

صحي جدا.. أقوى مشروب ينظف جسمك من أملاح وسموم الفسيخ

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

مفاجأة.. السعودية تستحوذ رسميا على نيو كاسل يونايتد الإنجليزي

بفيديو قصير أيتن عامر تشعل تيك توك.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي جدا.. أقوى مشروب ينظف جسمك من أملاح وسموم الفسيخ

في شم النسيم.. 10 حاجات لازم تعملها بعد أكلة الفسيخ و الرنجة

بنطلون ليجن وبلوزة ستوماك .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة