بالمستندات.. مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة غير معني بالنظر في دعوى الأهلي ضد عبد الله السعيد

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يسري غازي كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن الجبلاية غير معني على الإطلاق بالنظر في القضية المرفوعة من النادي الأهلي ضد لاعبه السابق عبد الله السعيد ، قائد نادي بيراميدز، التي يطالب فيها بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، كان واضحا في قراره الخاص بالقضية ورفضها بشكل كامل ونهائي والقضية انتهت تماما بقرار الاتحاد الدولي ولم يكلف نظيره المصري بالنظر فيها كما أشيع.

وأضاف المصدر أن قرار الفيفا كذلك ألزم النادي الأهلي بدفع ١٥ ألف فرنك سويسري إضافة إلى ٥ آلاف سددها بالفعل مصاريف للدعوى القضائية التحكيمية، وبالتالي فإن اتحاد الكرة غير معني مطلقا بالقضية ولن ينظر فيها خاصة وأن قرار الفيفا نهائي.



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