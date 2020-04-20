AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يربطنا به صلة الدم فقط.. زوجة شقيق معتز مطر تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:37 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

قالت ريم سمير، زوجة مهند شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر، إن زوجها وشقيقه قاموا برفع دعوة قضائية للمطالبة بإسقاط الجنسية عن معتز مطر؛ للتأكيد على أنهم ضده تمامًا وضد كل ما يتحدث عنه، وأن ما يربطهم به هو صلة الدم فقط، وهذا أمر خارج عن إرادتهم.

وأضافت "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين،: "معتز يهاجم مصر ليل نهار..مصر اللي إحنا عايشين في خيرها وعمرنا ما شوفنا فيها حاجة وحشة، لو مصر تضررت إحنا اللي هنتضر".

وأعربت زوجة مهند شقيق الإعلامي الإخواني معتز مطر، عن ثقتها في القضاء المصري وقدرتهم على الوصول لحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن معتز مطر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الديهي عن بيان الإخوان لقتلى الجيش التركي: معهم صك الشهادة

الصيد في الماء العكر.. تعرف على خطة الإخوان لخروج المسجونين مستغلين كورونا

نشأت الديهي: تظاهرات الإسكندرية ضد كورونا جريمة بحق الوطن

عائلة الهارب معتز مطر تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه.. تفاصيل بالفيديو

خطير.. وزير العدل التركي يعترف بتفشي كورونا فى سجون إسطنبول

نشأت الديهي يكشف عن مهنة سامي كمال الدين الحقيقية.. ويحذره من الهجوم على مصر

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر.. 3333 إصابة و250 وفاة 1086 حالة تعافٍ

ياسمين صبري تصرخ في برومو رامز مجنون رسمي.. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

الصحة السعودية توضح أسباب زيادة مصابي كورونا في المملكة

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

تعرف على نجوم الأهلي والزمالك ضيوف برنامج رامز جلال الجديد

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد