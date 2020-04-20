نهى فكري في حفل لايف تنظمه نقابة الصحفيين الأربعاء ٢٢ أبريل

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفلا فنيا "لايف" تحييه المغنية ومؤلفة الأغاني نهى فكري، وذلك يوم الأربعاء ٢٢ أبريل الساعة ٩ مساءً عبر الصفحة الرسمية للجنة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





نهى فكري مغنية ومؤلفة أغاني مصرية عملت، كموسيقية محترفة خلال السنوات الماضية خاصة في مجال الچاز داخل مصر وخارجها وهي من أوائل النساء المصريات في ترك بصمة واضحة في هذا اللون بمصر.





كونت فرقتها الخاصة "مجموعة نهى فكري للچاز" كما كونت فرقة روك بديل تحمل اسم "چنان".

كانت قد انضمت قبلها لفرقة الريف باند لعدة سنوات إلى جانب ثلاثي عمرو صلاح للچاز.





أصدرت ألبومها الأول وهو ديو مع عازف البيانو المصري رامي عطالله.





وألبومها الثاني مع فرقة چنان تصدره نهاية العام الحالي.





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