محمد صلاح: الزمالك يحاتج لاعبين في 3 مراكز.. وطارق حامد لا غنى عنه.. فيديو

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أكثر الخاسرين من توقف النشاط.





وقال صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك أكثر الخاسرين من توقف النشاط الرياضي بعد ما وصل لاعبيه له من مستوى فني".





وأضح أن الزمالك في حاجة لظهير أيمن ومدافع ولاعب وسط، وطارق حامد لا غنى عنه بالفريق.





وأشار إلى أن محمد عواد حارس كبير وأتمنى استمرار الثلاثة الكبار داخل الزمالك.



