محمد صلاح: الزمالك يحاتج لاعبين في 3 مراكز.. وطارق حامد لا غنى عنه.. فيديو

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض أكثر الخاسرين من توقف النشاط.
وقال صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك أكثر الخاسرين من توقف النشاط الرياضي بعد ما وصل لاعبيه له من مستوى فني".
وأضح أن الزمالك في حاجة لظهير أيمن ومدافع ولاعب وسط، وطارق حامد لا غنى عنه بالفريق.
وأشار إلى أن محمد عواد حارس كبير وأتمنى استمرار الثلاثة الكبار داخل الزمالك.
وتوج الزمالك ببطولتي السوبر المصري علي حساب غريمه التقليدي النادي الاهلي والسوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي، بطل افريقيا آخر نسختين .
ويشار إلى أن محمد صلاح عمل في مجال التدريب فور اعتزاله، وكانت البداية مع نادي الزمالك "مساعد مدرب" أعوام 1996 و 1999 و 2002-2005 و 2014 و مدير فني للفريق الأول 2005 و2014-2015، و مدير فني لناشئي الزمالك 20 عاما خلال الفترة 2006-2009 .