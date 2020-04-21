بين المستقبل والمستهدف 5G

بعيدًا عن حواديت الخيال اللي بتسمعوها وحكاية #الشرايح لازم نرجع شوية لتقنية 4G اللي أغلبكم حاليًا بتستخدموها واللي كان الهدف #الظاهر ليكم بتاعها هو التعلق أكتر بالتكنولوجيا والأنترنت ودة بالفعل حصل ولكن كان من أهم #وأخطر أهدافها الخفية هو #التوجية والسيطرة علي العناصر البشرية من خلال أشارات #الترددات العصبية واللي تم أستخدام جزء منها في (ثورات الربيع العربي ) ودة بالفعل تم أقرارة في #تقارير غاية فالسرية من أجهزة #مخابراتة زي MI6 . FBS. CIA واللي أقرت فيهم #بنجاح تحريك الناس لتصرفات وأنفعالات لتدمير مجتمعاتهم ولكن بعد كدة الناس دة كانت بتسأل نفسها هي عملت كدة لية !؟ ولكن محدش منهم كان بيلاقي أجابة والحكاية كلها استخدام النبضات #الكهرومغناطيسية في تحقيق المطلوب علي أرض الواقع





•طيب أية تأثير تقنية 5G عالأنسان وأية الهدف منها !؟

مبدئيًا كدة لازم تفهم الحكاية مش في الأبراج ولا الهري دة كلة لأن التقنية هتشتغل من خلال #مليون قمر صناعي بيغطي كوكب الأرض كلة وبالفعل تم تركيب ٩٠٪ منهم ودة من أهم مشروعات وكالة #ناسا الفضائية Blue_Beam project واللي أتكلمنا عنة قبل كدة في شرح صندوق #البنادورا وطبعًا الهدف المعلن للتقنية هو السرعة الخيالية للأنترنت في إيديك وبالتالي يزيد تعلقك بالتكنولوجيا أكتر وأكتر ولكن الهدف الرئيسي هو السيطرة علي كل مشاعرك وأنفعالاتك وأفكارك وتوجيهك لتصرفات معينة أذا تطلب الأمر كمان وعلشان يشدك لية أكتر هيبتدي يفتحلك أجزاء من Deep_Web و Black_ Web واللي مش متاحة ليك حاليًا





•وياريت متنسوش إن علي مدار سنين طويلة قدر يعلقك بفكرة إنك تكون من حاملي #الأيفون وأنك كدة هتبقي من الصفوة بالرغم أنك ماسك أخطر #قنبلة موقوتة في إيديك وأنت متعرفش علشان بطارية I Phone هي الوحيدة اللي متصنعة من ٤٥ جم من مادة TNT بتاعت المتفجرات بالإضافة عليها C4 في حين إن القنبلة اليدوية نفسها موجود فيها ١٧ جم بس من نفس المادة وطبعًا يتم التخلص منك او من اي مكان أنت موجود فية من خلال الموبايل اللي أنت شايلة دة

بالمناسبة أنت هيتفعل ليك تقنية 5G ولكن في خلال #خمس سنين بعدها هيظهر ليك مرة واحدة تقنية (8G) مباشرة وهو دة الخطر والكارثة اللي بجد لأن المشروع دة هيشتغل بالتزامن مع التحضير المشروع الأكبر والأهم في تاريخ البشرية كلها وهو ( المليار الذهبي ) ودة بقي اللي هيظهر فية تركيب الشرائح الذكية والشرائح متعددة المهام والمشروع علشان يبتدي يتنفذ هيتم عمل أجراءات كتير جدًا فالعالم وأهما #الحروب علي الغذاء والدواء والأوبئة وعلشان كدة شرحنا ليكم مسبقًا إن #الكورونا ماهي إلا البروفة التحضيرية للقادم والمفترض إن الشرائح بتستهفد تقريبًا ٣٧٥ مليون مواطن علي مستوي العالم بعد التخلص من #سكان كوكب الأرض بالكامل واللي هيتم منهم أختيار فئة معينة لتركيب الشرائح متعددة المهام ليهم ( الصفوة )



