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رياضة

كوكا يرفض المشاركة ببطولة فيفا الإلكترونية بسبب إسرائيل

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:49 م
كوكا
كوكا
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إسراء أشرف
أعلن أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني، ومهاجم منتخب مصر، اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من 21 وحتى 25 أبريل الجاري.

وكتب "كوكا" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قد أخبرت لانضمامي من ضمن المرشحين لتمثيل مصر في مسابقة كأس العالم للفيفا.. تمثيل مصر في اي مكان و مجال أمر مشرف للغاية".

وأضاف: "كنت اود بشدة الإشتراك بهذه المسابقة ولكن بعد إعلان القرعة.. فإنه لا يسعني سوى أن أرفض".

وكانت أسفرت القرعة عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق الوسط، والتي تضم تركيا والكيان الصهيوني ورومانيا.
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