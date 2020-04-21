أسقف الشباب مهنئا الأقباط: أفراح القيامة ترافقكم

بعث نيافة الأنبا موسى أسقف عام الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برسالة فرح إلى جموع الشعب القبطي بمناسبة عيد القيامة المجيد.





وقال الأنبا موسى - عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - عيد سعيد وقيامة مجيدة، ونشر آية من الكتاب المقدس "ففرح التلاميذ، إذ رأوا الرب"، وتابع قائلا، أفراح القيامة ترافقكم، الرب معكم.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس الأول الأحد صباح عيد القيامة المجيد مع أبنائه من أنحاء الكرازة في لقاء مفتوح للتهنئة بالعيد.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء السبت الماضى قداس عيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نظرا للإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.





ولم يستقبل البابا تواضروس الثاني المهنئين بالعيد في المقر البابوي بالعباسية كما هو معتاد بسبب الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.