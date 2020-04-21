لمواجهة كورونا.. محافظ أسوان يكلف مسئولى البريد بتوفير مقاعد انتظار للمواطنين

يواصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق وفى الشوارع والميادين، ومكاتب البريد وغيرها لرصد أى تجمعات للتعامل الفورى معها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذتها الأجهزة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار رصد اللواء أشرف عطية خلال مروره الميدانى وجود تجمع من المواطنين أمام البوسته القديمة حيث كلف مسئولى البريد بتنظيم عملية الدخول والخروج وتوفير مقاعد انتظار للجمهور لتخفيف التجمعات أثناء صرف مستحقاتهم المالية.





كما قام المحافظ بتفقد عمارة شمت، حيث وجه مديرية الصحة إلى استكمال أعمال التعقيم والتطهير للعمارة السكنية التى شهدت إصابة أحد السكان المقيمين بها بمرض كورونا، علاوة على الاستمرار فى المسح الطبى وأخذ العينات من جميع المقيمين بها.

وطالب أشرف عطية أثناء إستماعه لشكاوى ومطالب المواطنين بضرورة تنفيذهم للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات والجوانتى والبعد عن التجمعات والاختلاط والالتزام بمسافات متباعدة أثناء شراء احتياجاتهم من المحلات التجارية المختلفة.

كما اطمأن المحافظ على توافر جميع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة داخل مجمع المصرية الاستهلاكى التابع لوزارة التموين، وطالب العاملين وشباب المتطوعين بنشر الوعى بين المترددين على المجمع والأسواق للحد من الازدحام واتباع التعليمات الإرشادية الوقائية.





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